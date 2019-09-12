"В порно": Шурыгина выставила голый зад на интимном фото

Диана Шурыгина / Instagram

Диана Шурыгина не может жить без голых фото. Даже после того, как по ее словам, ее изнасиловали, и она вышла замуж, девушка регулярно показывает свое голое тело поклонникам.

Диана Шурыгина показала голый зад и спину, опубликовав пост, в котором призвала своих поклонников участвовать в конкурсе видео и фото.

"Ребятааа, я буду участвовать в конкурсе VinciCall на $ 100 000 от крутого китайского стартапа Vinci!Это самый простой конкурс из всех.⠀Принять участие в нем может абсолютно каждый!⠀Все что нужно — сделать креативное видео или фото, где вы покажете абсолютно любые свои таланты, и выложить в инсту или ютьюб с хэштегом #vincicall.⠀Вы получили шанс выиграть 100 000 долл США не вложив ни цента!", - пишет Шурыгина.

На фото она позирует у открытого холодильника, протянув руку к бутылке с крепким алкоголем. Она стоит спиной к фотографирующему в одних трусиках и маечке, которая оставляет спину полностью открытой.

Диана Шурыгина / Instagram

Пользователи соцсетей очень неоднозначно отреагировали на новое фото, на котором бывшая жертва изнасилования показывает интимный контент.

"Твой единственный талант это жопа?", "И п*здежь", "это далеко не талант", "А при чем тут фото жопы то, я не поняла)?", "Так тут сразу видно что жопой зарабатывает ", "Вот из за этой жопы люди в тюрьме сидят", "Просто байтят на Коменты фоткой жопы простой и на то что вы на это ещё и смотрели гениально", "Идеальная попка", "Прокладка видна", "И после этого она уверяет, что Семёнов ее сам изнасиловал", "Когда мы увидим тебя в порно?", "Для этого конкурса-- много на тебе надето.", "Ей просто мало было", - пишут в комментариях.

Ранее звезда Школы Лиза Василенко выставила интимное фото, на котором засветила голую грудь.