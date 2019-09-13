"Сиси дома забыла": Бузова заинтриговала пикантным фото

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова неожиданно опубликовала фото, на котором не выставляет голый зад, и не говорит странных вещей, только демонстрирует свой бюст, и озадачила подписчиков.

Оля Бузова снялась в бикини в бассейна, и вызвала ажиотаж новым фото в Instagram.

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"– Мне что-то попало в глаз.– Плохо дело. В левый или в правый?– Сейчас соображу. "Господи,– подумал я, где она была все годы, чтобы отозваться на такой банальный трюк?" Я наклонился, чтобы всмотреться в ее глаза, которые были в десяти дюймах от меня, а она всмотрелась в мои.– Я вижу,– сказала она.– Да? Что же это?– Я. В обоих глазах. И вытащить меня нельзя. ♾", - написала она под фото.

На снимке Оля Бузова торчит над водой ниже груди, так, чтобы было видно ее бюст в крошечном красном бикини.

Пользователи сетей акцентировали свое внимание на бюсте Бузовой, и если много поклонников закидали ее комплиментами, то хейтеры обратили внимание на размер груди Бузовой.

Оля Бузова / Instagram

"И рот закрыт и попа скрыта, ждите перемен погоды", "Сиси дома забыла", "Как иметь такой красивый цвет лица как у Вас", "Титек нет волос нет что тут только доска блин не рожи не кожи фото шопппп", "Ничего не поняла из текста, но фотка хорошая", "Почему у Вас нет груди?", "Хватит дурью мучаться,замуж пора выходить,детей качать,а ты в какой глаз ,уже взрослая тетя", "Фотошоп рулит", "я не понял. а где грудь.", "Тут такая страшная ужас, облезлая", "Лучше бы в лифчик попало что-то.", - пишут в комментариях.

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