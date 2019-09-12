Мошенницы с Уолл-стрит: о чем фильм с Дженнифер Лопес

12 сентября 2019, 19:53

В Украине вышел в прокат новый фильм Стриптизерши (Мошенницы с Уолл-стрит), который снимала Дженнифер Лопес, которая сыграла там же главную роль.

Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит
Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит / YouTube

Новый комедийный фильм с элементами мелодрамы Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит с Дженнифер Лопес и Констанс Ву основан на реальных событиях - на статье Джессики Преслер Реванш стриптизерш, которая общалась с прообразами главных героинь после полицейских разбирательств.

Попремьерный показ фильма Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит прошел в кинотеатре Оскар в ТРЦ Gulliver в Киеве.

Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Сюжет

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Эти девушки абсолютно точно не гордятся своей профессией, но за их услуги весьма прилично платят. Да ещё и именно в том месте, где они работают. Речь идёт о невероятно ярких, соблазнительных, обворожительных стриптизёршах. Девушки работают в элитном стриптиз-клубе, клиентами которого являются успешные финансисты с Уолл-стрит – эти люди могут неплохо заплатить, уж поверьте.

Начинающая Дестини просит помощи у главной звезды - Рамоны, и они быстро "спеваются" в дуэт, и прекрасно зарабатывают. В фильме несколько раз говорится фраза, которая может объяснить не только сюжет фильма, но и переплюнуть такие шедевры, как Чего хотят женщины с Мелом Гибсоном.

Не раз девушки говорят, что занимаясь тем, что они делают, они просто хотят быть независимыми ни от кого, и обеспечить всем своих близких - бабушку, ребенка, любимого.

В фильме показано, что после экономического кризиса 2008-2009 гг, они не просто теряют деньги, но даже и работу. Тогда девушки начинают придумывать новые способы завлекать клиентов - знакомиться в барах, потом подсыпать наркотик, потом наркотики сильнее, водит из бара в стрип-клуб. Потом они бросают работу со стрип-клубом, и начинают выезжать на встречи. Суммы, на которые они "разводят" клиентом увеличиваются с нескольких тысяч сначала до десятков, а потом до сотен тысяч долларов.

Так, в итоге, они попадают на обиженного клиента, который смог их прижать. После задержания и расследования появляется еще одна интересная фраза, которую говорит Рамона-Лопес. Женщины могут пойти на что угодно ради детей. Дестени и Рамона идут на сделку с полицией, и получают небольшие сроки условно, а их "партнерши" садятся.

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    Мошенницы с Уолл-Стрит смотреть онлайн с украинским дубляжем трейлер:

    Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит актеры

    • Констанс Ву — Дестини
    • Дженнифер Лопес — Рамона Вега
    • Карди Би — Даймонд
    • Кеке Палмер — Мерседес
    • Джулия Стайлз — Элизабет
    • Лили Рейнхарт — Аннабель
    • Лиззо — Лиз
    • Мерседес Рул — Мама
    • Трейс Лисетт — Трейси
    • Ашер — в роли самого себя
    • Метте Таули — Джастис
    • Мадлен Брюэр — Дон
    • Фрэнк Уэйли
    • Брэндон Кинер
    • Стивен Бойер
    • Сторми Майа
    • Джованни Ортиз
    • Джон Глейзер
    • Пол Нильсен

    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар
    • Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Оскар

    Первыми ленту увидели Тоня Матвиенко, Кристина Бобкова, Тоня Ноябрева, Яна Клочкова, Владимир Борисенко, Илья Кваша, Елена Ева, Алексей Дивеев-Церковный, Мирослава Ульянина, Вячеслав Соломка, Сергей Рыбик, Роман Михно, Виктория Щелко и многие другие

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