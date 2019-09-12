Мошенницы с Уолл-стрит: о чем фильм с Дженнифер Лопес

Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит / YouTube

Новый комедийный фильм с элементами мелодрамы Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит с Дженнифер Лопес и Констанс Ву основан на реальных событиях - на статье Джессики Преслер Реванш стриптизерш, которая общалась с прообразами главных героинь после полицейских разбирательств.

Попремьерный показ фильма Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит прошел в кинотеатре Оскар в ТРЦ Gulliver в Киеве.

Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит Сюжет

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Эти девушки абсолютно точно не гордятся своей профессией, но за их услуги весьма прилично платят. Да ещё и именно в том месте, где они работают. Речь идёт о невероятно ярких, соблазнительных, обворожительных стриптизёршах. Девушки работают в элитном стриптиз-клубе, клиентами которого являются успешные финансисты с Уолл-стрит – эти люди могут неплохо заплатить, уж поверьте.

Начинающая Дестини просит помощи у главной звезды - Рамоны, и они быстро "спеваются" в дуэт, и прекрасно зарабатывают. В фильме несколько раз говорится фраза, которая может объяснить не только сюжет фильма, но и переплюнуть такие шедевры, как Чего хотят женщины с Мелом Гибсоном.

Не раз девушки говорят, что занимаясь тем, что они делают, они просто хотят быть независимыми ни от кого, и обеспечить всем своих близких - бабушку, ребенка, любимого.

В фильме показано, что после экономического кризиса 2008-2009 гг, они не просто теряют деньги, но даже и работу. Тогда девушки начинают придумывать новые способы завлекать клиентов - знакомиться в барах, потом подсыпать наркотик, потом наркотики сильнее, водит из бара в стрип-клуб. Потом они бросают работу со стрип-клубом, и начинают выезжать на встречи. Суммы, на которые они "разводят" клиентом увеличиваются с нескольких тысяч сначала до десятков, а потом до сотен тысяч долларов.

Так, в итоге, они попадают на обиженного клиента, который смог их прижать. После задержания и расследования появляется еще одна интересная фраза, которую говорит Рамона-Лопес. Женщины могут пойти на что угодно ради детей. Дестени и Рамона идут на сделку с полицией, и получают небольшие сроки условно, а их "партнерши" садятся.

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Мошенницы с Уолл-Стрит смотреть онлайн с украинским дубляжем трейлер:

Стриптизерши / Мошенницы с Уолл-стрит актеры

Констанс Ву — Дестини

Дженнифер Лопес — Рамона Вега

Карди Би — Даймонд

Кеке Палмер — Мерседес

Джулия Стайлз — Элизабет

Лили Рейнхарт — Аннабель

Лиззо — Лиз

Мерседес Рул — Мама

Трейс Лисетт — Трейси

Ашер — в роли самого себя

Метте Таули — Джастис

Мадлен Брюэр — Дон

Фрэнк Уэйли

Брэндон Кинер

Стивен Бойер

Сторми Майа

Джованни Ортиз

Джон Глейзер

Пол Нильсен

Первыми ленту увидели Тоня Матвиенко, Кристина Бобкова, Тоня Ноябрева, Яна Клочкова, Владимир Борисенко, Илья Кваша, Елена Ева, Алексей Дивеев-Церковный, Мирослава Ульянина, Вячеслав Соломка, Сергей Рыбик, Роман Михно, Виктория Щелко и многие другие