Участница Топ-модель по-украински завела пикантным фото

Топ-модель по-украински 2019: Катя Чечеленко / Instagram

Одна из участниц 3 сезона Топ-модель по-украински Катя Чечеленко, которой на момент начала съемок было 16 лет, опубликовала в сети голое пляжное фото.

"Вы когда-то задумывались над вопросом : Как мало нужно для счастья?⠀Кому-то новенькаяPanamera,а кому-то близкий человек рядом. Но,каким ни было бы ваше счастье. Всегда цените моменты. Ведь есть только миг между прошлым и будущим. И этот миг называется-жизнь. А что для вас счастье?", - пишет в сообщении Катя.

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На фото, которое она опубликовала в Instagram, девушка выше пояса прикрывается шляпой, так что создается впечатление, что Катя Чечеленко топлес. Для снимка Катя позировала на пляже - на заднем фоне видны песок и море.

Поклонники и подписчики пришли в восторг от ее фото, и написали много комплиментов.

"Ты моё улыбчивое счастье", "Какаяяя", "Така гарна", - пишут в комментариях.

Фото Катя лайкнула Соня Плакидюк, которая была судьей в 3 сезоне Топ-модели по-украински.

Ранее в эфир вышел 2 выпуск шоу Топ-модель по-украински 2019. В пятницу 13 сентября выходит 3 выпуск 3 сезона Топ-модлель по-украински 2019 на Новом Канале, который также можно посмотреть на Главреде.