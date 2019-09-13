"Какие сочные ягоды": Леся Никитюк показала грудь и свела всех с ума

13 сентября 2019, 11:34

Телеведущая Леся Никитюк решила насладится голубикой, не выдержала и сделала пошлое фото с ягодками, которое завело сеть.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала сочную грудь, которая попала в кадр вместе с коробкой вкусной голубики, и почти что свела поклонников с ума.

Леся Никитюк опубликовала пост, в котором передразнила надоевших до самого нихочу спамеров, которые в каждом посте знаменитостей пишут о якобы заработке в Сети.

"Люда, я вот с малышками голубику собираю и зарабатываю по 60 т в неделю! Вообще не жалуюсь, я даже со смартфона собираю, там нет ничего сложного, главное чтоб в наличии было! Если у вас есть желание загляните на мою страницу", - написала Леся, опубликовав при этом фото своей груди с голубикой.

Леся постаралась, чтобы коробка голубики, которую она купила проездом в Житомирской области четко была на фоне ее шикарной груди, которую девушка удачно поместила в глубокое декольте.

Поклонники не только оценили ее шутку про спамеров, но и засыпали комплиментами Лесю за ее шикарные внешние данные.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

"Які гарні "ягодки"", "О, норм ягодки", "Какие сочные ягоды!","Какая голубика,когда там такие две дыньки!!!", "Сиськииииииииии)))))))))", "Я більше не на ягоди,а на 2 гарбуза дивлюся))))", "Голубика это хрен с ним, лучше сиси покажи", "АГОНЬ", - пишут в комментариях.

Ранее участница Топ-модель по-украински топлес завела сеть горячим фото.

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Леся Никитюк новости шоу бизнеса
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