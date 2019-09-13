Анастасия Заворотнюк в реанимации: диагноз певицы всплыл в сети

Звезда Моей прекрасной няни Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию со страшным диагнозом
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии, и находится там уже давно.
После неудачного лечения в Европе Анастасию Заворотнюк спасают в реанимации, пишет telegram-канал Mash.
"Актриса попала в больницу больше двух недель назад — прямиком из Польши. Сегодня ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния", - говорится в сообщении.
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В Европе звезда Моей прекрасной няни проходила лечение, но, к сожалению, положительных результатов оно не дало.
"У Анастасии Заворотнюк начался отёк мозга на фоне тяжёлой болезни", добавили на телегам-канале Mash.
Анастасии Завлротнюк поставили такой же диагноз, что и Жанне Фриске 4 года назад. Само заболевание у актрисы выявили больше года назад, пона безуспешно лечилась в Европе.
В московскую же клинику Заворотнюк доставили прямиком из польской больницы. Сейчас рядом с ней постоянно находится муж Пётр Чернышёв.
Это объясняет, почему Заворотнюк не пришла на открытие бутика своей 23-летней дочки Заворотнюк-Стрюковой на днях.
Ранее в сети распространили информацию, что соседка Анастасии Заворотнюк рассказала о диагнозе актрисы и ее смиптомах.
"У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела. Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове", - рассказала она пару дней назад.
По информации людей, которые контактировали с Заворотнюк - это побочные действия лечения онкологии.