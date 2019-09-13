Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 3 выпуск 3 сезон - 13-09-2019

Топ-модель по-украински 2019: 3 выпуск 3 сезон онлайн / Новый Канал

Новый третий выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 13 сентября на Новом Канале. После тяжелейших двух выпусков кастинга, судьи решили сразу же после отбора участниц устроить им финальный выпуск, и проследить их реакцию.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и с третьего выпуска шоу начинается.

Читайте такжеТоп модель по украински 2019: смотреть онлайн 2 выпуск 3 сезон - 06-09-2019

В третьем сезоне реалити Нового канала финал проекта решили перенести в начало. И что из этого получилось - нужно смотреть онлайн.

Сразу же после телекастингов участницы Топ-модель по-украински 2019 с головой ушли в суровые проектные будни, но только из заселили в общежитие, судьи объявили финал шоу.

Топ-модель по-украински 2019: 3 выпуск 3 сезон - финальное дефиле / Новый Канал

Читайте такжеТоп-модель по-украински 3 сезон 1 выпуск онлайн: отбор участниц шоу

"Мы с экспертами решили окунуть наших участниц в атмосферу настоящего финала в самом начале проекта. Чтобы они почувствовали себя моделями, которые дошли до конца сезона. Мы с экспертами надеемся, что благодаря этому ощущению у девушек появится еще больше мотивации для крутой работы", – говорит ведущая Алла Костромичева.

На дефиле "Финал" все было, как на настоящем финале. Крутые образы, проходка под выступление звезды и выход Аллы с двумя девушками в конце. Правда, финалистки на этот раз были фейковыми. А выбрали их остальные участницы. Как, при этом, участницы пережили испытание - стоит смотреть онлайн в 3 выпуске Топ-модель по-украински.

"Когда Алла сказала, что сегодня у нас – финал, я сильно удивилась. Думаю: вот это быстро я до двойки лучших дошла. Не ожидала, что так время пролетит", – говорит Настя Леухина из Харькова.

С выбором лже-финалисток девушкам пришлось непросто. Кандидатуры менялись со скорость ветра. Но в итоге женсовет постановил: на проходку вместе с Аллой выйдут Мальвина Чукля и Маргарита Верховцева.

"Выйти с Аллой гораздо сложнее, чем одной. Ведь на фоне Костромичевой они рискуют казаться ее песиками", – уверен эксперт реалити Сергей Никитюк, который на пару с Владимиром Демчинским оценивал работу моделей на дефиле.

Что было в 3 выпуске 3 сезона Топ-модель по-украински 2019 - читай и смотри в материалах Главреда.

Читайте такжеТоп-модель по-украински 2019: все участники 3 сезона

Топ-модель по-украински 3 сезон 3 выпуск смотреть онлайн 13-09-2019:

Новые выпуски шоу Топ-модель по-украински выходят по пятницам в 19-00.