"Бл*дище старая": голую Успенскую раскритиковали за интимное фото

Любовь Успенская не останавливается в публикации интимных фото, и привела в гнев пользователей соцсетей новым снимком.
Любовь Усенская решила свести своих подписчиков с ума, и регулярно публикует обнаженные фото.
Для нового снимка, который Любовь Успенская опубликовала в Instagram, она позировала в душе.
"Для тех, кому на прошлой фотографии "плохо было видно" - сделала фото поярче", - пишет она.
На фото Любовь успенская в душевой кабине позирует совершенно голая - фотограф снял ее сзади и сбоку, так что можно вполне различить ее аппетитные формы.
Но кое-то кого такое фото не просто разочаровало, а привело в шок - судя по комментариям.
"Без одежды всегда лучше телу) а порой и душе", "А я иногда до сих пор отворачиваюсь, когда целуются по телевизору. Вот честно. 42. Я конечно не сноб, но может быть это привычка такая", "Позор!!! И это Народная артиска!!!", "Зачем позориться старостью", "Какая жопа некрасивая", "Какое великолепие", "Шикарная", "Бл*дище старая", - пишут в комментариях.
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