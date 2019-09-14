"Бл*дище старая": голую Успенскую раскритиковали за интимное фото

Успенская / Фото: kp.ru

Любовь Усенская решила свести своих подписчиков с ума, и регулярно публикует обнаженные фото.

Для нового снимка, который Любовь Успенская опубликовала в Instagram, она позировала в душе.

"Для тех, кому на прошлой фотографии "плохо было видно" - сделала фото поярче", - пишет она.

На фото Любовь успенская в душевой кабине позирует совершенно голая - фотограф снял ее сзади и сбоку, так что можно вполне различить ее аппетитные формы.

Но кое-то кого такое фото не просто разочаровало, а привело в шок - судя по комментариям.

Любовь Успенская / Instagram

"Без одежды всегда лучше телу) а порой и душе", "А я иногда до сих пор отворачиваюсь, когда целуются по телевизору. Вот честно. 42. Я конечно не сноб, но может быть это привычка такая", "Позор!!! И это Народная артиска!!!", "Зачем позориться старостью", "Какая жопа некрасивая", "Какое великолепие", "Шикарная", "Бл*дище старая", - пишут в комментариях.

Ранее Леся Никитюк показала грудь и свела всех с ума