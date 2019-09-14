Девушка Павла Розенко заинтриговала интимным фото

Девушка бывшего министра соцполитики Павла Розенко, который недавно сдал пост, поделилась горячими фото с пляжа.
Гражданская жена Павла Розенко Елена Кристина-Лебедева опубликовала в своем Instagram обнаженные фото с пляжа
Елена Кристина-Лебедева, которую всегда упрекают в в излишней худобе, поделилась снимками в крошечном бикини.
"Поела! И в шапке!", - написала она под фото.
На снимке, который она опубликовала в Instagram, Елена Кристина-Лебедева позирует в крошечном бикини на пляже. Вначале она написала, что прощается, с летом, но потом поменяла фото и укоротила подпись. На снимке она показала во все красе свое тело, которое еще не все могли видеть в таком ракурсе.
Кроме того, она поделилась фото побольше в сторис