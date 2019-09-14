Девушка Павла Розенко заинтриговала интимным фото

Елена-Кристина Лебедева / Instagram

Гражданская жена Павла Розенко Елена Кристина-Лебедева опубликовала в своем Instagram обнаженные фото с пляжа

Елена Кристина-Лебедева, которую всегда упрекают в в излишней худобе, поделилась снимками в крошечном бикини.

"Поела! И в шапке!", - написала она под фото.

На снимке, который она опубликовала в Instagram, Елена Кристина-Лебедева позирует в крошечном бикини на пляже. Вначале она написала, что прощается, с летом, но потом поменяла фото и укоротила подпись. На снимке она показала во все красе свое тело, которое еще не все могли видеть в таком ракурсе.

Кроме того, она поделилась фото побольше в сторис

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