Анна Седокова без белья засветила аппетитные формы

15 сентября 2019, 12:32

Анна Седокова вышла со своим выступлением на выходных, и обрадовала поклонников полным отсутствием белья под платьем.

Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

Анна Седокова, которая совсем недавно жаловалась, что отказалась от обложки знаменитого глянца из-за требования сняться без трусов, вышла на сцену совершенно без белья.

Анна Седокова не постеснялась надеть очень откровенное платье для свого выступления, и показала всем, что носит она его без белья.

"Я на сцену", - написала она на фото из гримерки перед выступлением.

Анна Седокова выступила в платье с леопардовым принтом с открытой спиной и двумя симметричными вырезами спереди по бокам почти до пупка, так что, когда она шла, или как-то двигала ногами, то было видно, что ни о каких трусиках и помина нет.

На фото не было видно, что палтье также полностью оголяет спину, но Анна Седокова опубликовала видео со своего выступления, где вид со спины обнаруживает отсутствие белья как такового.

"Песне всего один день, а ее уже так поют #счастье Хотите поговорить о нем? Вчера посмотрены миллионы фото и видео со свадьбы Ксении Собчак и будучи совершенно не знакомой с парой, мне показалось, я поняла, почему она с ним. Все просто. Ведь он тот, с кем она может быть #настоящей . Он принимает и любит ее любой. Ей не нужно казаться умнее или глупее, ей не нужно быть сильной или слабой. Ей просто нужно быть. Это как пазл, который сложился и все. И кто бы уже что не говорил , какие бы обстоятельства не кружили вокруг, вот сложилось и все.И у других, я уверенна, сложится. У меня были отношения, в которых мне нужно было делать вид, что я беднее, чем на самом деле. Были отношения, в которых мне казалось, что я недостаточно богата, недостаточно умна или элитна. И как я не обманывала себя, это все со временем разрушилось об это самое "казалась". Пусть в вашей жизни будет тот человек, которому до безумия будет приятны все ваши #imperfections. На английском звучит красиво, на русском не очень.) В переводе - это дефекты.А если сейчас вы подстраиваетесь, играете, пытаетесь соответствовать, то, наверное, очень важно, как в моей песне сказать вовремя отпусти", - написала она.

Ранее Maruv снялась в ванной в одной футболке, и чуть не свела с ума поклонников.

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Анна Седокова новости шоу бизнеса
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