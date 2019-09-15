"Сосок в кадре": Надежда Мейхер сводит с ума аппетиными формами

Надежда Мейхер / Instagram

Украинская певица и ведущая Надежда Мейхер взбудоражила фантазию поклонников, примерив на себя образ женщины-вамп.

"В окно стучатся перемены... Как вы относитесь к неожиданным поворотам судьбы?", - написала она под фото, на котором выделила свою аппетитную попу.

Наджеда Мейхер поделилась снимком, на котором сидит, присев в черных туфлях на шпильке и черном комбинезоне, который очень сексуально обтягивает ее попу, и демонстрирует шикарную грудь в объемном декольте.

Надежда Мейхер / Instagram

Поклонники пришли в восторг и забросали ее комплиментами.

"Помню Ваш сосок в кадре телеэкрана на сцене премии муз ТВ", "Закрыв глаза ,иду вперед...надеясь что не упаду в пропасть", "Надя,ты супер", "Обалденная Надежда", "Боже, кица, какая ты красивая. Я не могу", "Шикарное фото", - пишут они.

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