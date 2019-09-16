"Оргазм был": Анна Ризатдинова завела поклонников влажными фото

Анна Ризатдинова / Instagram

Гимнастка Анна Ризатдинова получила высший бал в 4 эфире Танці з зірками 2019, показав с Александром Прохоровым горячие полуобнаженные танцы.

Анна Ризатдинова опубликовала в Instagram самые откровенные фото с ее выступления на 1+1, и поклонников это очень сильно завело.

"Как вам ? Было горячо ?))", - написала Ризатдинова.

На фото, что она опубликовала они с Прохоровым, они стоят под искусственным дождем, и обнимаются в конце танца. К этому моменту на Ризатдиновой мало что осталось от одежды.

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Анна Ризатдинова / Instagram

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров ставили румбу под Garou - I Put A Spell On You, и Анна по сюжету их постановки сняла с себя плащ, и обнажилась до белоснежного боди и черной прозрачной ночной рубашки.

Анна Ризатдинова / Instagram

В ходе танца кроме хореографии девушка плавно раздевалась, так что к концу под дождем она была минимально прикрыта.

Анна Ризатдинова / Instagram

Анна Ризатдинова / Instagram

Поклонникам весьма понравилось выступление Ризатдиновой, и они забросали ее восхвалительными комментариями, но некоторые также указали, что Ризатдинова повторила номер Людмилы Барбир, кто-то отметил, что гимнастка и ведущие - не справедливые условия для состязаний.

"Если бы слово секс было человеком. То это была бы данная пара. Обычно у меня много слов. А тут пропали все. Это было горячо но не пошло. Это был лучший номер эфира снова. Мои love, love, лавки. Я ослепла от такой красоты. После таких номеров хочется посмотреть 50 оттенков серого только в виде хореографического спектакля", "Пошло, да и зачем повторять за Барбир?", "Невероятный номер. Как всегда на высоте ! Болею за вас", "Секс, секс, и очень чувственный", "Огонь", КЛАССНО!!! А злобным комментаторам порада - заздріть мовчки", "Ох и шикарная румба у вас вышла. страстный, жаркий, горячий пожар", "Вульгарно", "Аня, было горячо и сексуально!!!! Оргазм был (визуальный)!!! От ваших танцев!!!!", "Нереально круто, просто бомбово", "Очень горячо, не знаю, как после этого не уснуть", - пишут в комментариях.

Танці з зірками 2019 4 выпуск смотреть онлайн полный выпуск 15-09-2019: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Напомним, новые выпуски Танці з зірками 2019 выходят еженедельно в воскресенье в 21:00. Также посмотреть Танці з зірками 2019 можно на Главреде.