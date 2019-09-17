"Где сися": Настя Каменских заинтриговала пикантным фото

Каменских / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских завела сеть своим новым соблазнительным фото, которое она сделала в соблазнительном белье.

Настя Каменских в белье показала свое соблазнительное тело в Instagram.

"Гастролі... це завжди так важко. Без нормального режиму, в безкінечному стресі для організму, без людського ліжка і по "найкращих" дорогах, але коли бачиш ваші очі на концертах, забуваютється все на світі і залишаються лише приємні спогади! Дякую вам всім хто приходить на мої концерти! Хто сьогодні буде в місті Рівне підспівувати мені?", - написала она под фото на украинском языке, чем приятно удивила поклонников.

Настя сделала черно-белое фото в спортивном лифчике и лосинах или велосипедках. На заднем плане можно разобрать сидения в автобусе, поэтому скорее всего фото делалось в их рабочем автобусе для туров. Настя в белье засветила плоский соблазнительный животик и пышную грудь, которую очень выгодно подчеркнул спортивный лифчик.

Поклонники завалили Настю комплиментами, и даже удивились, что в этот раз она не выставляет напоказ голую грудь.

Настя Каменских / Instagram

"топ", "А где сися?", "Красотка", "Спасибо Настенька!!!", "Хоть не жопа", "Почему Монатик пишет по русски? Вы по украински?", "Куда делись сиси", "А где кольцо у Насти на руке нету кольца", "Настя, ты супер", "Велике дякую за неймовірне свято , що ви подарували Ужгороду", - пишут в комментариях.

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