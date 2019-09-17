"Где сися": Настя Каменских заинтриговала пикантным фото

Настя Каменских после начала семейной жизни с Потапом стала меньше публиковать интимных фото, но теперь она поспешила исправиться, и завела поклонников.
Украинская певица Настя Каменских завела сеть своим новым соблазнительным фото, которое она сделала в соблазнительном белье.
Настя Каменских в белье показала свое соблазнительное тело в Instagram.
"Гастролі... це завжди так важко. Без нормального режиму, в безкінечному стресі для організму, без людського ліжка і по "найкращих" дорогах, але коли бачиш ваші очі на концертах, забуваютється все на світі і залишаються лише приємні спогади! Дякую вам всім хто приходить на мої концерти! Хто сьогодні буде в місті Рівне підспівувати мені?", - написала она под фото на украинском языке, чем приятно удивила поклонников.
Настя сделала черно-белое фото в спортивном лифчике и лосинах или велосипедках. На заднем плане можно разобрать сидения в автобусе, поэтому скорее всего фото делалось в их рабочем автобусе для туров. Настя в белье засветила плоский соблазнительный животик и пышную грудь, которую очень выгодно подчеркнул спортивный лифчик.
Поклонники завалили Настю комплиментами, и даже удивились, что в этот раз она не выставляет напоказ голую грудь.
"топ", "А где сися?", "Красотка", "Спасибо Настенька!!!", "Хоть не жопа", "Почему Монатик пишет по русски? Вы по украински?", "Куда делись сиси", "А где кольцо у Насти на руке нету кольца", "Настя, ты супер", "Велике дякую за неймовірне свято , що ви подарували Ужгороду", - пишут в комментариях.
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