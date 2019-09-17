"Cекс": Леся Никитюк засветила голую попу

Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк сводит с ума очень откровенным фото, на котором продемонстрировала сочные ягодицы, которые выскользнули из купальника.

Леся Никитюк показала поклонникам свою аппетитную попу на фото на своей странице в Instagram.

"Все ребята харе отработали лаве....теперь можно и отлежаться", -подписала она свое фото, получив плюсик в карму за строчку из песни Ляписа.

На фото Леся Никитюк лежит в развязанном купальнике, который состоит из полосок ткани спереди, и сзади - а по покам они связаны веревочками. Из-за того, что снизу веревочки распущены, Никитюк восхитила своих поклонников очень соблазнительной попой.

Фото сделано на борту лодки, которая плывет на речке или озере - сзади видны холмы и берега.

Леся Никитюк / Instagram

Поклонники Никитюк пришли в бешеный восторг от такого снимка.

"Хіба можна оце, у таку погоду, так дражнитися?", "Хорошего вам отдыха", "Нє ну це секс", "Леся, як березу на сонці, да?", "Фигурка просто вышка, восторг, а тело само обаяние, очарование, совершенство... Идеал причём во Всём... Красатуля...!!! ", "Зараза", "

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