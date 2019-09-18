"Фото с сосками": Диана Шурыгина взбудоражила сочными формами

Диана Шурыгина / Instagram

Диана Шурыгина, которая стала блогером после того, как добилась судебного решения своему парню, обвинив его в изнасиловании. Теперь Шурыгина время от времени публикует весьма провокационные фото, показывая подписчикам в Instagram обнаженными интимные части тела.

Шурыгина опубликовала в сети пляжное фото, которое вызвало бурные обсуждения в сети, так как на нем девушка продемонстрировала возбужденные соски.

Шурыгина не стала комментировать фото, добавив только эмоджи в виде капель воды.

На снимке она присела у кромки воды на море в купальнике, который выглядит, как кусочек ткани обмотанный вокруг тела. Не удивительно, что столь откровенная модель будет просвечивать грудь Шурыгиной, демонстрирую ее анатомические особенности.

Диана Шурыгина сверкнула сосками / Instagram

У подписчиков Шурыгиной это фото вызвало бурную реакцию, которой они поспешили поделиться. Она отметила, что она находится в Анталии в Турции, но некоторые поклонники поставили это под сомнение.

"Красотка", "Диана нормальная, но где-то в глубинке души! Иногда она реально перегибает.. это фото с сосками - просто показуха, которую она выставила осознанно!", "Ты же какая красивая самая шикарных, прекрасное место для отдыха морем", "Красивая ,акуратная грудь - это всегда молодость и одежда хорошо сидит... Дианка не делай силикон", "Тут никто видимо соски не видел, и кажись на море тоже не были", "О! Сосочки", "Это не Анталия", "Подрочено", - пишут в комментариях.

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