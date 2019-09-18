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"Попец как орех": Вика Булитко взбудоражила пикантным фото из гримерки

18 сентября 2019, 13:11

Горячая Актриса Дизель Шоу, которая принимает участие в Танцах со звездами чуть не довела до смерти своих поклонников откровенным фото.

Вика Булитко
Вика Булитко / Instagram

Участница Танцев со звездами и актриса Дизель шоу Виктория Булитко поделилась в сети пикантными фото, которые были сделаны в гримерке перед началом шоу.

Вика Булитко опубликовала фото в своем костюме для танцев в Instagram, соблазнительно выставив пятую точку.

"Love, love, love, или hot, hot hot?", - написала она, отметив также Циско Гомеса, у которого это любимые фразы одобрения для танцоров. Многие хотят после номера услышать от него "Love, love, love!".

На фото Вика позирует в боди перед зеркалом, и заканчивает делать макияж, сексуально выгибаясь для зрителей. Девушка продемонстрировала шикарную фигуру со всеми ее женскими достоинствами.

Поклонники даже начали массово писать о том, что в Дизель шоу фигуру Вики больше нельзя критиковать - она стала идеальной на танцах.

Вика Булитко
Вика Булитко / Instagram
Вика Булитко
Вика Булитко / Instagram
Вика Булитко
Вика Булитко / Instagram
Вика Булитко
Вика Булитко / Instagram

Поклонники просто завалили ее комплиментами:

"Ого, Блитка а твой попец как орех зелёный)", "Секси", "Викуля секси", "Очень хорошо. Вы действительно каждый раз разная, образы очень продуманые,  не останавливайтесь!", "Ну красотка же!!!!!!!болгарские уроки поиска сексуальности не прошли зря!!!!!!!!!", "Фанатею еще с времен "Девочек из Житомира"... Талантищееее и очень красивая)))))", "Викуся классная попа!", "Попка то что надо, а личико ну - конфетка", - пишут поклонники.

Ранее скандальная Диана Шурыгина взбудоражила сочными формами на откровенном фото.

Анастасия Заворотнюк Моя прекрасная няня новости шоу бизнеса
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