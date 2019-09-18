В США в 43 года умерла известная порнозвезда

Порнозвезда Джессика Джеймс умерла в 43 года / Фото: MEGA

В США 17 сентября в возрасте 43 лет умерла порноактриса и модель Джессика Джеймс.

Как сообщает портал TMZ, тело обнаружил близкий друг артистки в ее доме в долине Сан-Фернандо.

Уточняется, что приятель планировал проведать Джеймс. Он поехал к ней домой, поскольку долгое время не мог связаться с подругой. Мужчина зашел в дом и обнаружил бездыханное тело актрисы.

Причина смерти Джеймс пока неизвестна, полиция начала расследование. Однако сообщается, что для актрисы были характерны судорожные припадки. Рядом с ее телом якобы были обнаружены лекарства, приобретенные по рецепту врача. По предварительной информации, у женщины остановилось сердце вследствие передозировки лекарств.

Как известно, Джеймс пришла в порнобизнес в 2002 году. Она использовала псевдоним Jessica Jaymes — это комбинация ее реального имени и имени бывшего парня артистки. Ее настоящая фамилия Реддинг. Джеймс сыграла небольшую роль в двух эпизодах американского телесериала Дурман. По факту на 2018 год артистка снялась в 279 фильмах преимущественно порнографического характера.

Напомним, легендарный немецкий фотограф Питер Линдберг умер дома в возрасте 74 лет.