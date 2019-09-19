Телеведущая 1+1 взбудоражила пикантными фото

Tayanna / Instagram

Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдонимом Tayanna, поделилась фото с отдыха в Египте.

Ведущая программы Життя відомих людей Tayanna опубликовала в сторис пикантные фото с пляжа.

На фото Tayanna позирует в крошечном бикини на море. Она сменила сразу неськолько купальников, и побаловала поклонников шикарной фигурой.

На одном фото она позирует мокрая после купания в красном бикини, которое очень выгодно подчеркивает ее грудь и точеную фигуру.

На фтором фото Tayanna в желтом бикини похвасталась длинными соблазнительными ногами, плоским животиков и отличной формой.

На фото она написала, что это Шарм эль Шейх в Египте. На море она уехала с сыном Даниелем.

Поклонники вероятно прислали ей много комплиментов, но их не видно в сторис.

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