Телеведущая 1+1 взбудоражила пикантными фото

Украинская певица и телеведущая нового шоу на 1+1 Tayanna поделилась горячими фото с отдыха.
Татьяна Решетняк, которая выступает под псевдонимом Tayanna, поделилась фото с отдыха в Египте.
Ведущая программы Життя відомих людей Tayanna опубликовала в сторис пикантные фото с пляжа.
На фото Tayanna позирует в крошечном бикини на море. Она сменила сразу неськолько купальников, и побаловала поклонников шикарной фигурой.
На одном фото она позирует мокрая после купания в красном бикини, которое очень выгодно подчеркивает ее грудь и точеную фигуру.
На фтором фото Tayanna в желтом бикини похвасталась длинными соблазнительными ногами, плоским животиков и отличной формой.
На фото она написала, что это Шарм эль Шейх в Египте. На море она уехала с сыном Даниелем.
Поклонники вероятно прислали ей много комплиментов, но их не видно в сторис.
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