"Жесткая эротика": аппетитная Сумская свела с ума пикантным фото

Ольга Сумская / Instagram

Ольга Сумская показала архивное фото из своей юности, на котором позирует в экстра-коротком для тех времен купальнике.

Актриса Ольга Сумская опубликовала в Instagram архивное фото с пляжа в Полтаве.

"Немного воспоминаний...1988 год, Полтава, пляж возле Ворсклы...", - написала она.

На фото 22-летняя Ольга Сумская позирует в купальнике, за который и сейчас модницы покусали бы себе локти. Девушка продемонстрировала стройную фигурку, длинные ножки и очень соблазнительную внешность.

Ольга Сумская в купальнике / Instagram

Поклонники Сумской пришли в восторг от снимка, и поспешили написать комплименты ей на странице в Instagram.

"На ті роки - жорстка еротика. Мені сімнадцятий минало...", "ну не така вже й жорстка...", "Бездоганна фiгура,справжня модель", "роскошная красавица", "Всегда была красивая- тогда и сейчас.Самая мудрая, достойная и красивая женщина украинского кинематографа!", "Красуня-Роксолана!", - пишут в комментариях.

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