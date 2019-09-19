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Астафьева рассказала, когда и сколько денег ей предлагали за секс

19 сентября 2019, 20:04

Оказывается, главную соблазнительницу украинского шоу-бизнеса Дашу Астафьеву пытались купить как обычную секс-работницу.

Даша Астафьева
Даша Астафьева / Instagram

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева призналась том, что один влиятельный мужчина недавно предлагал ей заняться с ним сексом за деньги.

С таким рассказом она выступила в программе "Зірковий шлях" на украинском телевидении.

"Недавно мне написали от одного очень известного человека. Писал его помощник, что "очень большую сумму предлагаем вам за встречу". Я говорю: "Господи, неужели у вас так много денег, что вы за встречу предлагаете такую сумму?" Ну сумма просто... я даже не знаю, сколько лет мне нужно работать, чтобы заработать такие деньги", – призналась Астафьева.

По ее словам, мужчина через посредника предлагал ей большую сумму - чуть меньше у.е. и даже хотел взять певицу на содержание.

"То есть мужчину даже не смутило, что у меня есть любимый человек", – воз Астафьева.

Напомним, ранее Даша Астафьева сверкнула грудью в чувственном ролике. До этого она покорила Сеть фотосессией в нижнем белье.

  

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