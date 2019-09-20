"Сиськи письки": Седокова вывалила грудь на откровенном фото

Анна Седокова / Instagram

Певица Анна Седокова, как бывалая семейная женщина, а ныне сильная и свободная мама, поделилась с поклонниками размышлениями на животрепещущую тему - о мужчинах. А чтобы и мужчинам было интересно - прикрепила фото, на котором вывалила свою огромную грудь напоказ.

Анна Седокова обратилась к своим любимым поклонникам в Instagram, вызвав бурю эмоций и собрав кучу лайков.

"Поспорила с подружкой о том, что женщина должна уметь готовить и готовить вкусно! Подружка стоит на том, что с изобилием доставок из ресторанов, сейчас можно вообще не готовить, главное быть красивой и сексуальной. И что мужчине все равно, что он ест, главное чтобы секс отличный был.А я считаю, что самая вкусная еда всегда дома. И что мужчина чувствует любовь, которая передаётся. Нет ничего круче готовить вместе, вместе накрывать на стол. Конечно, еда из ресторана и изысканнее и круче, но я ведь не про это сейчас.Конечно, когда ты готовишь ты иногда на кикимору похожа и потом вообще не хочется ничего, так устаёшь. Но для меня женщина, которая не умеет готовить, все равно что то не даёт важное своему мужчине.Вот, парни, которые подписаны на меня? Скажите по правде ? Важнее, чтобы котлетки или красные чулочки? Что думаете, девочки?", - написала Седокова.

При этом, следуя теме, она опубликовала свое горячее фото. На снимке Анна Седокова позирует в кофточке с очень глубоким декольте, под которым виднеется нежно-розовый лифчик. При этом наряд Седокова выбрала такой, что ее грудь почти полностью вывалилась из лифчика и декольте на обозрение поклонникам. При этом Анна демонстрирует замазанные мукой руки - мукой также посыпана ее грудь.

Анна Седокова / Instagram

Пост и фото Седоковой получили резонанс у поклонников. Многие написали о том, что нужно совмещать - "и колготы и котлеты", кое-кто отметил, что если женщина сама себя обеспечивает, то она ничего никому не должна, но большинство написали, что мужчинам все же важнее вкусно поесть. Очень многие написали комплименты Седоковой - ее фото не оставила людей равнодушными.

"Ну как можно в 21 веке не уметь дома вкусно готовить?! Это же так весело и круто! А потом и дети учатся вот так к труду", "Важнее так, чтобы оба человека были счастливы. У некоторых это походы по разным ресторанам ежедневно. У некоторых это готовить вмесет дома лучшие сырники, к примеру", "Кушать хочется всегда, а волшебничать периодически", "Красные чулочки во время приготовления суперских котлеток", "Чулочки я думаю мужчине больше нравятся, чем котлетки", "Я уверена, что все должно быть в комплекте! И умение вкусно готовить, и сексуальность, и мозги", К сожалению, не угадаешь, что мужчине надо, когда ты хорошая хозяйка - им чулков не хватает, а когда ты в чулках - котлет хочется", "Котлетки приготовленные в чулочках", "Бюст вам больше удалось разрекламировать, а не руки в муке!", "Женщина обязана порадовать мужчину и кулинарно и сексуально", "Думаю, что скачала красные чулки, а потом котлетки", "уффф", "Например, в моей жизни я для мужа и жена и мама, и подруга, и любовница. В разных ситуациях, нужно быть и той, и другой. Уметь готовить тоже важно, но не для всех, мы с мужем готовим вместе", "И котлетки и чулочки", "мммм, сахарная", "Я считаю, что каждая женщина должна уметь готовить... Так как каждому мужчине это приятно... когда его любимая (хозяюшка)", "Важно, чтобы была взаимная любовь и уважение друг к другу, а котлетки с чулками - дело наживное)))", "Любовь - это не сиськи письки, а чтобы борщ был вкусный", "Ого, какие линии на руках!", "Анна Седокова, а хинкал сварганить умеете", - пишут в комментариях.

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