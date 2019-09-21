Деми Мур рассказала, как баловалась групповым сексом с Эштоном Катчером

Деми Мур и Эштон Катчер / Reuters

Известная американская киноактриса и звезда Голливуда 90-х Деми Мур поведала о том, как занималась групповым сексом вместе со своим бывшим мужем, актером Эштоном Катчером.

Соответствующие отрывки из книги мемуаров актрисы "Накануне" опубликовал портал RadarOnline.

По словам Мур, в конце 2000-х она дважды соглашалась на предложение Катчера заняться сексом втроем - с еще одной партнершей.

Читайте такжеДеми Мур шокировала отсутствием передних зубов, опубликовано видео"Я хотела показать ему, какой классной и веселой я могу быть", — пишет актриса. Правда, сейчас она считает групповой секс ошибкой.

В 2010-м, когда Мур была на съемках фильма Сэма Левинсона "Родственнички", Катчер изменил ей с 21-летней девушкой - причем прямо в супружеской постели. Причем неверный муж, как пишет актриса, ничуть не испытывал вины и заявлял - мол, решил побаловаться сексом с другой партнершей после того, как Мур согласилась на групповой секс - дескать, "размылись границы разрешенного".

Напомним, Деми Мур и Эштон Катчер прожили в браке восемь лет и развелись. Сейчас актер женат на бывше партнерше по сериалу "Шоу 70-х" (и уроженке Украины) Миле Кунис.