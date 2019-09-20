"Грудь сделала": Оля Бузова взбудоражила пикантным фото

Оля Бузова / Instagram

Ольга Бузова обрадовала поклонников новым горячим фото в своем Instagram после длительного перерыва.

Оля Бузова похвалилась своим бюстом в красивом вечернем платье с удачным вырезом.

"Все женщины ведут в туманы... #вот_она_я", - написала она под фото.

На снимке Бузова позирует в белоснежной юбке и черной то ли кофточке, бо ли боди с корсетом впереди с достаточно глубоким декольте. Бузова уже успела наложить макияж, и непонятно - то ли это гримерка, то ли дома подготовка к вечеринке. Но выглядит Бузова отлично, и как массово заметили поклонники, такой наряд продемонстрировал, что у нее есть замечательного размера грудь. Это в противовес предыдущим заявлениям от хейтеров, что груди нет.

Оля Бузова / Instagram

Поклонников настолько впечатлило фото Бузовой, что они завалили ее комментариями и комплиментами.

"Сиськи чуть прибавила", Оля, ты грудь сделала, или мне кажется?", "Здесь даже сиськи есть", "Красотка", - пишут в комментариях.

Ранее Анна Седокова натерла свою грудь мукой и вывалила ее из глубокого декольте.