"Грудь сделала": Оля Бузова взбудоражила пикантным фото

Ольга Бузова порадовала поклонников долгожданным пикантным фото, на котором она сверкнула грудью в глубоком декольте. Все сразу заметили, что она будто-то увеличилась.
Ольга Бузова обрадовала поклонников новым горячим фото в своем Instagram после длительного перерыва.
Оля Бузова похвалилась своим бюстом в красивом вечернем платье с удачным вырезом.
"Все женщины ведут в туманы... #вот_она_я", - написала она под фото.
На снимке Бузова позирует в белоснежной юбке и черной то ли кофточке, бо ли боди с корсетом впереди с достаточно глубоким декольте. Бузова уже успела наложить макияж, и непонятно - то ли это гримерка, то ли дома подготовка к вечеринке. Но выглядит Бузова отлично, и как массово заметили поклонники, такой наряд продемонстрировал, что у нее есть замечательного размера грудь. Это в противовес предыдущим заявлениям от хейтеров, что груди нет.
Поклонников настолько впечатлило фото Бузовой, что они завалили ее комментариями и комплиментами.
"Сиськи чуть прибавила", Оля, ты грудь сделала, или мне кажется?", "Здесь даже сиськи есть", "Красотка", - пишут в комментариях.
Ранее Анна Седокова натерла свою грудь мукой и вывалила ее из глубокого декольте.