Звезда Вечернего Квартала обнажила грудь и свела с ума поклонников

Участница Квартала Элина Мбани, которая может похвастаться самой горячей экзотической красотой довела поклонников до истерики откровенным фото.
Звезда Квартала родом из Винницы Элина Мбани взбудоражила сеть откровенным фото, на котором примерила соблазнительное белье, которое выгодно обнажает грудь.
Элина Мбани опубликовала свое фото в белье в Instagram, отметив на нем бельевой бренд.
Она отметила, что это свежее фото, сделанное на этих выходных.
На снимке винницкая красотка Элина позирует в синих джинсах и черном бра, которое создает очень откровенное декольте, и поддерживает грудь, при этом совершенно ее не скрывая. Так что обладательницы такого белья могут сражать наповал мужчин своими формами.
Причем, оказалось, что это не первая фотосессия Элины для бренда hello.june. У компании есть достаточно фото, на которых Элина примеряет ту, или иную модель.
Тем не менее, в этот раз поклонники и друзья Элины по достоинству и даже с юмором оценили ее фото.
"участница женского квартала показала грудь", "Пришли мне это фото, я с радостью опубликую тебя", "Suicidedoys Opal Ring", "Горячо", - пишут в комментариях.
Ранее звезда Крепостной Катерина Ковальчук полностью обнажилась.