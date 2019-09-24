Звезда Вечернего Квартала обнажила грудь и свела с ума поклонников

Элина Мбани / Instagram

Звезда Квартала родом из Винницы Элина Мбани взбудоражила сеть откровенным фото, на котором примерила соблазнительное белье, которое выгодно обнажает грудь.

Элина Мбани опубликовала свое фото в белье в Instagram, отметив на нем бельевой бренд.

Она отметила, что это свежее фото, сделанное на этих выходных.

На снимке винницкая красотка Элина позирует в синих джинсах и черном бра, которое создает очень откровенное декольте, и поддерживает грудь, при этом совершенно ее не скрывая. Так что обладательницы такого белья могут сражать наповал мужчин своими формами.

Причем, оказалось, что это не первая фотосессия Элины для бренда hello.june. У компании есть достаточно фото, на которых Элина примеряет ту, или иную модель.

Тем не менее, в этот раз поклонники и друзья Элины по достоинству и даже с юмором оценили ее фото.

"участница женского квартала показала грудь", "Пришли мне это фото, я с радостью опубликую тебя", "Suicidedoys Opal Ring", "Горячо", - пишут в комментариях.

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