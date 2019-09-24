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"*банулась, соски показывает": Глюкоза бесстыже обнажилась в ванной

24 сентября 2019, 14:18

Певица Глюкоза навела шороху своим новым фото, которое она сделала в прозрачном белье для интимных забав.

Глюкоза
Глюкоза обнажилась / Instagram

Глюкоза, которая на самом деле Наталья Ионова, опубликовала в сети интимное фото в ванной, на котором девушка бесстыже продемонстрировала голую грудь.

Глюкоза решила поговорить о красоте, и написала большой пост, сдобренный своим интимным фото в Instagram.

"Красота – в каждой из нас. Но как ее холить и лелеять? Есть несколько простых правил, как поддержать то, что дала нам природа: будьте собой, держитесь естественно, подчеркивайте свою индивидуальность; следите за осанкой – это центр вашего хорошего самочувствия; питайтесь с умом и любовью к себе: ешьте здоровую, вкусную и полезную еду; тщательно ухаживайте за кожей лица, подбирайте средства подходящие именно вашему типу кожи, увлажняйте воздух в комнате и регулярно проветривайте квартиру; систематически ухаживайте за волосами, они – визитная карточка любой девушки. Делайте маски, следите за качеством волос и предотвращайте сухость; скажите нет вредным привычкам и загару в солярии. Вообще серьезно относитесь к загару и всегда используйте крем с SPF. Так кожа будет медленнее стареть; уделите время себе. Переутомление ужасно сказывается на красоте. Побалуйте себя чем-нибудь приятным – сходите в то место, где вам по-настоящему хорошо. Пусть это будет спа-салон, шоппинг с подругами, ужин с родными или расслабляющая ванна – обязательно находите такие драгоценные часы для себя. Эти нехитрые вещи в комплексе очень качественно изменят ваше представление о собственной красоте и помогут засиять прямо изнутри", - говорится в сообщении.

На фото, которое Глюкоза добавила в пост она лежит в прозрачном белом пенюаре в молочной ванне с лепестками цветов. она приподнялась над водой, так что видно ее голую грудь под прозрачной тканью, а на одной Глюкоза даже засветила возбужденный розовый сосок.

Глюкоза
Глюкоза / Instagram

Поклонники пришли в восторг от нового фото Глюкозы, и забросали ее комплиментами, и обратили внимание на ее грудь.

"Совсем уж ебанулась. Вместо искусства соски нам показывает! На искусство не способны, вот вам сиськи. Нравится это глупым людям, у них половые органы от этого набухают. Вы должны были быть интеллигенцией, а стали гавном нации - артисты!", "Просто красавица", "Одна я увеличивала сосочек?", "Да разденься уже, сколько ждать", "Тётя сися", "Это что, сосочек?", "Сиськи", "Сосок виден", "Ух ты, это же сосочек", "Ну хватит такие фотки выкладывать", "Драл бы и плакал", "Вот не может Глюкоза без наготы!". "Как снежная Королева красота", - пишут поклонники.

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Глюкоза новости шоу бизнеса
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