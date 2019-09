Дочь Потапа оголилась и завела интимным фото с алкоголем

Наташа Горовая / Instagram

Дочь бывшей жены Потапа Ирины Горовой Наташа поделилась мыслями по поводу своих 22 лет, и порадовала друзей и поклонников горячим фото в трусиках и лифчике.

"Not perfect , but that’s me. На самом деле никто не идеален. У всех нас есть недостатки - кривые зубы, большой нос, глаза косят, шепилявишь, большие щёки, живот, целлюлит, толстые пальцы, редкие волосы и тд тп. Но красота - она в индивидуальности. Нужно уметь принимать себя, любить себя. Ведь нет более обаятельного человека, чем тот, который любит себя и излучает эту любовь окружающим. У всех нас есть недостатки и это нормально. Не стоит на них зацикливаться и впадать в депрессию! Хееей, улыбнись. Ведь ты красивый и милый человечек", - написала она послание своим поклонникам.

Наташа Горовая позирует на черно-белом фото, позади нее разбросаны какие-то предметы одежды и висят в воздухе два воздушных шарика "22". Она позирует в черных трусиках и лифчике, а на ногах высокие сапоги типа стилов или гриндеров.

Девушка демонстрирует шикарную стройную фигуру, длинные ноги и соблазнительную грудь, которую полностью не скрывает лифчик.

В комментариях поклонники и друзья восторженно комментируют ее пост и фотографию, написав множество комплиментов и расхвалив ее фигуру.

