Зендая без белья сверкнула грудью на красной дорожке

Зендая удивила горячими фото на Эмми-2019 / Instagram

Актриса Зендая, полное имя которой Зендая Мари Штёрмер Коулман пришла на красную дорожку церемонии награждения Эмми-2019 в шикарном зеленом платье с голой спиной, корсетом и длиннющим разрезом внизу.

Фотографиями, на которых видно, что актриса позирует без белья, Зендая опубликовала в своем Instagram.

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Зендая забросала своих поклонников пикантными фото в Instagram, оставив в подписи только кучу смайликов, и фразу "WoW!"

На снимках Зендая дефилирует на красной дорожке - у нее зеленое платье с голой спиной и прозрачной верхней частью и корсетом, который едва удерживал ее шикарную грудь.

При этом сзади платье полностью оголяет ее спину, демонстрируя отсутствие белья, а разрезы снизу доходят до самого верха бедра.

Для фотографов Зендая прошлась по красной дорожке, показала одну и другую ножки, покрутилась и поулыбалась для крупного плана.

Поклонники с восторгом приняли ее новые фото, и засыпали ее тысячами комплиментов.

Менее чем за сутки три ее поста с фотографиями набрали 3,8 4,1 и 4,3 миллионов лайков и почти 70 тысяч комментариев.

Всего у Зендаи 62,2 миллиона подписчиков, так что она прямым путем идет к тому, чтобы стать самой популярной в Instagram в ближайший год.

Напомним, в Человеке-Пауке с Томом Холландом она сыграла девушку супергероя - ЭмДжей.

В сериале Эйфория Зендая сыграла главную героиню-наркоманку Рут, которая влюбляется в новую девочку-трансгендера.

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