"Фото голой задницы": Настя Каменских засветилась на интимном фото

Настя Каменских похудела / Instagram

Настя Каменских поделилась интимным фото с отдыха, куда она с Потапом поехала всего на пару дней.

Настя Каменских завела сеть новым фото в Instagram, на котором похвасталась подтянутой фигурой.

"Это наш с Потапом побег. Всего на 4 дня. Много-много любви и солнца", - написала Настя Каменских.

На фото она позирует на балкончике гостиницы, облокотившись об перила и повернувшись спиной к фотографу. Настя Каменских примерила черное бикини и черный лак для ногтей. Левую ножку при этом соблазнительно согнула - да так, что все внимание приковали к себе ее сочные ягодицы.

Настя Каменских / Instagram

Многие поклонники отметили, что Настя похудела, и ее попа стала упругой и подтянутой.

"Это здорово! Из таких моментов состоит счастье! Всех благ вам.", "Шото жопа начала пропадать? Нинааадааааа", "Норм жопа", "Хочу дупу як у Насті", "Сочный орешек", "Красивый вид", "Супер сексуальная попа", "УжеНеКакуКим", "Ух, какая", "Идеальная моя", "Чото жопа похудела", "Такой жопастик,прям порно звезда!", - пишут в комментариях.

Ранее приемная дочь Потапа оголилась и завела сеть откровенными фото.