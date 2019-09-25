"Сиськи...Волочкова нервно курит": голый старик Лоза в "некрасивой позе" смутил Сеть - фото

65-летний Лоза внезапно разделся / Фото: newsader.com

Известный российский ватник, 65-летний музыкант Юрий Лоза, который ранее назвал Роговцеву старенькой, пустился во все тяжкие и продемонстрировал откровенное фото.

Как выразился сам Лоза, он выбрал "самое безобидное", тем самым как бы желая сказать, что есть и более эротичные.

"Вспоминая недавно закрывшийся купальный сезон, по традиции хочу поделиться смелым фото. Я боялся перейти границы дозволенного цензурой, поэтому выбрал самое безобидное из серии. Понимаю, что кому-то и оно покажется чересчур откровенным, но скрывать его выше моих сил.Наслаждайтесь", - отметил старик Лоза в социальной сети Facebook.

Голый Лоза, следует отметить, что многие воздыхатели творчества музыканта просто в восторге от увиденного.

Юрий Лоза показал голое фото / facebook.com/Юрий Лоза

"Божественно", "красивый", "просто невероятно", "аполлон, - одарили фанаты комплиментами своего кумира.

"Кокетничаете- вы в прекрасной форме и кудри вразлет!", - добавила Виолетта Кумылко.

"Море ...пляж...сиськи...ноги...всё как мы любим!", - сказал Влад Баусов.

"Безобидное мы посмотрели, теперь давайте опасное фото.))))", - попросила Ирина Метлина.

Супер! Волочкова нервно курит в сторонке!)))", - убежден Сергей Ковязин.

"Дяденька красивый и трусы нарядные!", - оценила фото Елена Шишкина.

"Море дивное, очень красиво отображена гамма тональных красок. Тело же - в некрасивой позе.Мешает наслаждению", - резюмировала Galina M'cArova.

Читайте также"Бросили кость, не вникая": Лоза сделал нагоняй Metallica за исполнение песни ЦояНапомним, ранее Юрий Лоза наехал на пользователей Сети из-за мемов про 3 сентября Шуфутинского. По его словам, Третье сентября — хорошая песня, сочинить и исполнить такую очень тяжело, а высмеять можно практически все, что угодно. Мемы, посвященные треку Шуфутинского, музыкант оценивает крайне невысоко.