Актриса Квартала в прозрачном белье удивила откровенным фото

Лера Товстолес / Instagram

Звезда Женского Квартала Лера Товстолес, которая лишь недавно снялась в новой откровенной сцене для шоу, порадовала поклонников пикантными фото в прозрачном белье.

Лера Товстолес взбудоражила своих поклонников новыми горячими фото, для которых она решила позировать в прозрачном белье для Instagram.

"Я все еще надеюсь, что проживу жизнь итальянки) В 21 год я работала и жила целый месяц в Милане, я влюбилась в этот город. И конечно внесла его в список городов куда бы я переехала, бросив все.Это фотки Раковского Юрия возле дома в Позитано . Лучше наверное и не придумаешь, побережье, скалы и твой дом с розовыми цветами. Может эта фотка все таки трансформируется в мою жизнь лет так к 50. Только обещаю, бикини будет не таким маленьким)))", - написала она.

Товстолес примерила платье от KolosovaDress и DressFactory.

На девушке белоснежное платье в пол, которое расстегивается спереди, белые с серым стринги и прозрачный белый лифчик. Товстолес соблазнительно позирует, демонстрируя стройные ножки, плоский животик и аппетитные формы.

Поклонникам и друзьям понравилось новое фото, и они забросали ее комплиментами.

"Ваще!!", "Какие классные фотографии у нас получились", "Вау,вау,ваааууууу!!!", "Ты очень красивая", "Та ты шоооо, класс!", "Зачем там красиво", - пишут в комментариях.

Кроме того, Лера уже снималась для KolosovaDress и DressFactory - фото опубликованы на их странице в Instagram.

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