"Секса, еб*ный в рот, у стриптизера полно": вторая часть интервью киевского танцора стриптиза

Владимир (Black Jack)

Расскажи, как обычно ты с коллегами работаешь на корпоративах?

Выезд на корпоративы и т.д, и т.п. – бывают довольно часто. К примеру, контора какая-то заказывает наше выступление на 8 Марта для своих сотрудниц. Хотя чаще бывает – дамочки снимают пати-бас (т.е. автобус для вечеринок) для девичников и всякого такого. Они едут, мы заранее договариваемся с подружками невесты. Допустим, они хотят копа или механика. Внезапная остановка – поломка. Механик подходит чинить этот автобус и устраивает шоу. Или коп: "Так-так-так. Осмотр сумочек. Нам поступила информация, что в этом автобусе заложена бомба". Много вариантов.

Как выводите девушек на заказ приватных танцев?

Когда ты выходишь на номер, то вытаскиваешь на сцену какую-то девушку из толпы.

Как бы в случайном порядке. Делаешь дня нее номер. И если ты настоящий профи (как я - Блэк Джек и наш шоу-балет Дарк Сайд. То она заведется. Зажег духовку – через полчаса доставай индейку. Спрашиваем только друг у друга за кулисами – какую девушку он тянул и с какого стола. Чтобы все клиентки чувствовали себя участницами действа.

Хотя иногда, поскольку давно работаю и имею репутацию непокорного засранца, бывает, что и отказываюсь от приватных танцев.Особенно когда под утро (после тяжелой смены) какая-то пьяная мамзель подходит и говорит: "Эй, танцуй". И идет она нах*й.

Из чего состоит заработок стриптизера?

Заработок зависит от условий договора. Вот, например, мы работаем в клубе обычно до 6 утра. Ставка – 500 гривен. Чисто на такси. На ставку никто не работает. Приватный танец – тысяча гривен. Стриптизер получает 500 гривен за каждый приват. Девушка садится в комнате на кресло, заходит стриптизер и начинается само действо. Крейзи меню с фулл-стрипом – т.е. когда обязательно в конце оголяешься. Иногда бывает, что с девушкой не хочется для привата уединяться. Тогда отказываюсь.

Если, конечно, не частный заказ на девичник. Он стоит полторы-две тысячи гривен за пару выходов. Решают чаевые, приватные танцы. Я в последнее время не просто танцор, я еще и МС (то бишь веду всю программу). Еще есть секс-текила. Парень на ложится на барную стойку/сцену. Ему в рот кладут кусочек лайма. На пресс или на грудь сыпят соль. Девушка выпивает стопку текилы, слизывает соль и берет из рта лайм. Женщины после млеют. Тактильный контакт, знаете ли.

Какие ты любишь использовать сценические образы?

Я всегда встремился к чему-то экзотическому, потому как очень импульсивный и амбициозный парень. Я и моряк, я и американский футболист, я и зэк, и механик, и спартанец.

Женщины вообще любят мужчин в униформе – тех же моряков или пожарных. Но ребята выступают и как фараоны, и как повара из рекламы Бонжур.

В образе повара друг и коллега Владимира - Виталий "Депутат"

Свои костюмы всегда собираю сам – привык возиться с небогатого детства с вещами из сэконда. Вручную их ушиваю, перекраиваю и т.д. Главное, чтобы застегивались по бокам и срывались эффектно. Не хочу, чтобы женщины просыпались по ночам с моим именем на губах (иронически смеется).

Стриптизеры же носят специальное белье, так ведь?

Стринги, бандажи балетные, хоботки даже (когда либо на присосках, либо на тоненьких шлеях – едва прикрывают гениталии). Но я не выхожу в таком по причинам, скажем так, эстетического типа. Правда, приходится более-менее регулярно брить волосы на ногах и груди. Чтобы они не выглядели чересчур мужицкими, грязными. Мы же показываем мышцы, показываем сексуальность, играем страсть на сцене. А когда ты как волосат как обезьяна – не выйдет ничего Если ты не боишься, когда тебе говорят: "Выходи через пять минут, твой номер". Чтобы импровизировал и лишался страха сцены, учился себя там чувствовать. Если делаешь все, что нужно – то тебе все помогут. Дадут костюмы, прикроют, советом помогут. Парни на сцене часто остаются в стрингах. Причем со специальной защелкой – чтобы нажал, чикс, они распадаются и можно смело светить жопой. Прибор-то нельзя показывать на сцене в общем зале. Только в привате.

Есть ли зависть к стриптизерам со стороны среднестатического парня?

Для обычного парня каждый мой рабочий выход – разрыв шаблона. Вот ты выходишь на сцену и купаешься в обожании женщин. Примерно как полубог или античный герой. реальным. Все стриптизеры получают удовольствие от сцены, выходя на нее и сверкая. Получаешь за это деньги, особо не напрягаясь, показывая себя. Еще жирный такой плюс – работа со стриптизершами. Лучше них никто не занимается сексом. Из последнего – я сломал руку в баре после шоу. Одно пьяное существо приставало к коллежанкам и начало распускать руки. Пришлось научить хорошим манерам. Но ценой нокаута стал перелом.

Часто ли женщины теряют самообладание на мужском стриптизе?

(Смеется) Особенно забавно – когда женщины воюют за тебя. Ведь каждая хочет, чтобы ты ее выбрал. Они-то за эмоциями пришли. И вот начинается между ними соревнование – кто больше раздвинет перед тобой булки. Невменяемые – портят тебе номера, хватают за гениталии, выкручивают соски, кусают, царапают, лезут целоваться. И пытаются заткнуть стриптизером реально все отверстия на своем теле. Нет бы купюрой его поощрить (улыбается). Потому что они пришли тебя съесть. Такой вот женский каннибализм.

Дело часто кончается травмами. Моему другу сломали ребро прямо на сцене обезумевшие женщины. Во время номера он положил на себя девушку. Она была такая килограмм под 80. И тут вдруг взяла и перенесла весь свой вес ему на ребро. Парень пытался ей сказать, чтобы она не давила так сильно. Но тут, как на грех, другой наш сотрудник для пущей красоты чуть надавил девушке на спину. Получился "бутерброд" и ребро треснуло как щепка.

Скрывал ли когда-то от родных, чем зарабатываешь на жизнь?

Сейчас время другое. Люди относятся к стриптизу попроще. Ты вот красивый накачанный парень, умеющий одеваться, причем скромный и лишнего не говоришь. Стриптизера – камень в огород ревнивцев всяких – парню можно спокойно знакомить со своей возлюбленной. Стриптизер ведь никогда не пожертвует отношениями с другом ради того, чтобы, бл*дь, трахнуть его малышку. Потому что чего-чего, а женщин и секса, еб*ный в рот, у него полно. Я сыт в женском плане. Не кидаюсь за женщинами и не падаю ниц в надежде понюхать их писечки. Стриптиз, кстати, женский я впервые увидел на работе. И всегда могу прильнуть и пощупать понравившуюся девушку после шоу. Для этого мне не надо совать баксы ей в трусы.

Мать – рада за меня. Бабушка у меня – щедрейщий души человек. Мнение деда для меня не так важно, но и он не против. Насчет девушек. Проясню одну вещь. Когда дело доходит до какой-то близости, когда дело пахнет жареным – я предупреждаю сразу: "Малышка, я damaged ( с англ. – поврежден, показывает тату под грудью - Главред). Я не буду встречаться только с тобой. Я не лицемер и не эгоист. Если ты хочешь сейчас провести время – то пожалуйста, иди ко мне. Я обниму тебя, малышка. Давай дальше пить вино и разговаривать о высоком". В общем, если нет – ничего страшного.

Расскажи-ка немного про своих коллег

Мой псевдоним – Black Jack. Я из мужского шоу-баллета Dark Side. И танцор, и МС. Мы работаем с шоу Girls Busters. Работаем на девичниках – и все, и по одному. Причем я в первую очередь – просто эпатажный сукин сын. А все ребята – профессионалы. Мой тренер, к примеру, про которого я уже говорил, Александр Гнилицкий – стриптизер с кучей титулов. Другой мой коллега – представлял Украину на чемпионатах по pole-dance (танцы на пилоне).



Тренер и балетмейстер Александр Гнилицкий

Бонус. Как соблазнить девушку - советы стриптизера

Чтобы добиться секса – сперва нужно получить ее расположение. Правило №1. Не строить из себя невесть кого. Многие парни зажимаются и стесняются отмочить шутку или сделать лишнее движение. Девушки думают: "Кавалер – несерьезный". А ничего хуже в ухаживаниях быть не может. Они вообще быстро соображают – иметь с тобой дело дальше или нет. Почему, кстати, парни обычно раскованны, общаясь с дурнушками. Думают ведь: "Ну, с этой-то я смогу". Не боятся, ведут себя смело. Ну и еще девушки смотрят на твои привычки и манеру держаться. Если у тебя плохо стриженные ногти или воняет изо рта, то перепадет тебе, бл*дь, вряд ли.

Правило №2. Не смотри на нее, как на мясо. Если ты хочешь секса с девушкой, то скрывай свои намерения. Лови момент, когда она расслаблена. Сделал все правильно – она пойдет до конца. Баба, как правило, очень эгоистична. Думает: "Ой, он такой классный, так нравится. Он будет со мной. Мне будет хорошо – ему будет хорошо". Ей насрать, чего хочешь ты.

Правило №3. Вложись в себя. Не жалей времени, денег и усилий на свою персону – и ты добьешься успеха. Подкачай тело, одень красивую рубашку в облипку – и шансы на секс резко возрастут. Если ты хорошо выглядишь, работаешь. Да еще и при деньгах (к тому же умеешь пошутить – *бля тебе обеспечена). Еще – веди себя так, как привык со своим другом. Пускай увидит тебя настоящего.

Теперь немного о защите Какое самое сильное оружие против женщин? Эмоциональная блокада. Она начинает ебать тебе мозг. Если ты начинаешь кричать как обезньяна, рвать волосы, то все – ты уже проиграл. А будь ты холоден – то у девушки разрыв шаблона и сбой системы. И направить ее по такому сценарию гораздо проще.