Топ модель по украински 2019: смотреть онлайн 5 выпуск 3 сезон - 27-09-2019

Топ-модель по-украински 2019: 5 выпуск онлайн / Новый Канал

Новый пятый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 27 сентября на Новом Канале. Девушки за эту неделю узнали, что хуже перевоплощения вещи бывают в Топ-модель по-украински.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

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В новом выпуске участниц Топ-модель по-украински ждало необычное испытание. Необычное оно оказалось потому, что судьи шоу в этот раз были подвержены смертельной опасности из-за одной из девушек.

"Это парная съемка в стиле 80-х. Очень красивое и интересное испытание. Модель должна вжиться в свой яркий образ и стать настоящей дивой 80-х. А реквизитом для девушек станет дискосфера. Пока одна из участниц позирует на огромном шаре, вторая раскачивает его",– рассказала Соня Плакидюк.

На бекстейдже девушки разбились на пары, и в ярких образах выходили к экспертам. Одной из пар были Тетя Мотя и Ярина Самарик по прозвищу Скинни. Ярина много лет профессионально занималась карте, поэтому шар она раскачивала очень старательно, даже слишком. И это чуть не стало фатально для судей. А вот, как это отразилось на девушке...

Топ-модель по-украински 2019: 5 выпуск в стиле 80-х / Новый Канал

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"Скинни меня так толкала, что шар поменял траекторию и начал летать по кругу. Он врезался в другие шары, и носился на цепи по всей съемочной площадке. Я ужасно боялась, что мы или убьем оператора, или долбанем Соню с Сережей... Или я свалюсь с шара и переломаю себе ноги к чертовой бабушке. Это было экстремальнее, чем все американские горки вместе взятые!", – рассказала Тетя Мотя.

Соню Плакидюк и Сергея Никитюка диско-шар тоже напугал дальше некуда.

"Так и напишут на моем надгробии: "тецнуло шаром", – вздохнула Соня, когда блестящая дискосфера в очередной раз пролетела в опасной близости от ее лица.

Топ-модель по-украински 2019: когда судьей жить опасно / Новый Канал

В результате, обошлось без жертв, но вот как это отразилось на участницах - можно узнать только посмотрев шоу онлайн.

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Топ-модель по-украински 5 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 27-09-2019:

Новые выпуски шоу Топ-модель по-украински выходят по пятницам в 19-00.