"Клитор спрячь": Оля Бузова взбудоражила слишком интимным фото

Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова опубликовала свое пляжное фото, и заговорила о насущном для девушек - лазерной эпиляции.

Новый пост Оли Бузовой в соцсетях вызвал очень неоднозначную реакцию - на фото она засветила гладкое тело внизу живота, и рассказала о лазерных процедурах.

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"Мои хорошие..., карта на 3 месяца посещений в подарок и скидка 50% на первое посещение. Лазерная эпиляция на сегодняшний день - это самый современный и эффективный способ удаления нежелательных волос, в том числе от вросших, которые остаются после других видов эпиляции.Процедуры в NovoLASER проводят на самом высокотехнологичном оборудовании в мире.Вы можете записаться в ближайшую клинику Москвы, Новосибирска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Перми, Зеленогорска и Черногорска", - написала она.

На первом фото Бузова позирует в черном крошечном бикини, на котором видно не только белые следы от трусиков, но и гладенькую кожу внизу живота. На второе фото она разместила рекламу заведения.

Оля Бузова / Instagram

Реклама и фото Бузовой вызвали резонанс в сети, так что поклонники очень по-разному отреагировали:

"Клитор спрячь свой", "Красотка", "Ну почему все фото в трусах? Ну оденься уже. Не молодая ведь уже", "да пусть показывает что хочет.", "Если фигурка позволяет почему б и не в трусах. Успеет балахоны поносить", "тогда уж без трусов. Раз фигурка то", "Одним словом; самая красивая девушка в России", "фу стремная старая фигура сисек нет она еще и выставляет", - пишут в комментариях.

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