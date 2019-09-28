"Очень пошло": Дорофеева взволновала откровенным фото

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева засветилась в одном белье на откровенном фото, которое она опубликовала в Instagram.

Дорофеева показала фото в трусах в обычном качестве и в фотошоп-обработке, которая создает эффект 3D.

"1d в 3d", написала она, имея в виду, что переделала фото, но у поклонников вызвало много вопросов эта формулировка, так как фото было все же в 2D.

На снимке Надя Дорофеева позирует в черных трусиках и черном бра, накинув сверху синюю ветровку. Девушка засветила-таки одну из своих татуировок в интимном месте, чем еще больше порадовала поклонников.

Надя Дорофеева / Instagram

"Мама оценила образ в новом журнале))", "Красивая девушка.я таких только через экран почему-то вижу", "Какая жгучая брюнетка", "Тебе очень идет этот наряд", "Очень красивая", "кажется, кто-то увлекся быть секси", "обложка на тертади", "Надюха ты просто пипец", "Нереально красивая", - пишут в комментариях.

Ранее актриса Квартала вызвала бешеный ажиотаж своими фото в прозрачном белье.