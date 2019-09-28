"Просто лебл*дь": Волочкова показала формы без белья и нарвалась на критику

Анастасия Волочкова покрасовалась в образе лебедя / Instagram

43-летняя "королева шпагатов" на своей странице в Instagram открыла подписчикам возможность комментировать ее снимки, за что вскоре и поплатилась.

"Вам как кажется, мне больше подходит образ белого или черного лебедя? А мне вот кажется, что надо опять отключить комментарии. Только решила попробовать общаться тут с людьми... Без моральных уродов, недолюбленных теток, хейтеров и ботов, видимо моя страничка, скучна... Опрос: отключаю комменты? Так без них мило...", - написала балерина.

Ее два образа черного и белого лебедя вызвали бурные обсуждения в комментариях.

"Вам подойдет образ страуса", "Никакой не подходит. Вы кто угодно, но не балерина", "Цвет не имеет значения... Просто лебл*дь", "Созданный Вами образ женщины легкого поведения хамовитой, безвкусной во всем, никого не любящей, лживой насквозь - ооочень идет. Какие лебеди? Зина из магазина, отчаянно пытающаяся зацепить мужика", "Какой бездарный и корявый фотошоп. Врунья вы лицемерная, Анастасия", - стебались юзеры.

На удивление, среди комментаторов нашлось и много поклонников Волочковой, которые встали на ее защиту и засыпали ее комплиментами.

"Не отключайте, Настенька! Вы милая и красивая! На плохих теток не обращайте внимания!", "Белый-светлый лебедь, вы очень красивая", "Как статуэточка… Очень красивая!", "Настоящий талант может быть и черным и белым!", - расхваливали поклонники.

Анастасия Волочкова покрасовалась фигурой в боди / instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова предстала в образе черного лебедя / instagram.com/volochkova_art

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