"Леся, слишком много секса": полуголая Никитюк поразила жарким фото топлес

Леся Никитюк взволновала фанатов сексуальным фото / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк удивила поклонников смелым фото, на котором она позирует топлес.

На своей странице в Instagram Леся похвасталась точеной фигурой, продемонстрировав себя во всей красе. Так, Никитюк позировала практически голышом без бюстгальтера в черных трусиках, шубой прикрывая нагое тело. Этот и так дышащий сексом образ Леся дополнила огненным томным взглядом.

"Настоящая я", - подписала пикантный снимок Леся.

Поклонники Никитюк пришли в экстаз от такого откровенного и сексуального фото, признавшись в своих самых откровенных фантазиях.

"Трусики черные! Богиня", "Какое нежное фото! Леся, это просто шикардос", "Огонь Леся!", "Титечка видна", "Огонь! Пишу левой рукой", "Сися Никитюк?", "Хочу увидеть тебя в порнофильме!", "Леся, слишком много секса", "Я сперва подумала, что это Дженнифер Энистон", - писали фанаты.

Леся Никитюк поразила фанатов сексуальным образом / instagram.com/lesia_nikituk

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