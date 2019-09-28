Звезда Счастливы вместе попалась с кокаином в трусах: видео задержания актрисы

Наталья Бочкарева в сериале и в реальной жизни / Фото: krauzer.ru

В Москве в ночь на 28 сентября инспекторы ГИБДД задержали российскую актрису театра и кино Наталью Бочкареву, которая получила популярность благодаря роли рыжеволосой Даши Букиной в комедийном ситкоме Счастливы Вместе. Актриса находилась за рулем авто в состоянии наркотического опьянения.

Бочкареву остановили на улице Стромынка из-за странного и подозрительного поведения на дороге. Она сама призналась, что у нее в трусах завернут кокаин, сообщил Telegram-канал 112, опубликовав видео задержания актрисы.

"Я имею свернутую купюру, которая у меня тут спрятана. И мешочек, в котором, образно говоря, остатки этого… средства наркотического. Кокаин. Все находится в трусах", - призналась Бочкарева.

Затем актриса достала из нижнего белья наркотическое вещество, вручив его сотрудникам ГИБДД. За "остатки" наркотического порошка весом 0,69 грамма Бочкаревой "светит" множество вариантов наказаний: либо штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что жена Уилла Смита торговала наркотиками.