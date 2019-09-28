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Х-Фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: протеже Иво Бобула покорил зрителей

28 сентября 2019, 19:00

Новый 3 выпуск 10 сезона Х-Фактора вышел 28 сентября на СТБ. На шоу вернулись легендарные судьи, чтобы провести кастинг и найти тот самый х-фактор.

Х-Фактор 10 сезон
Х-Фактор 10 сезон: 3 выпуск онлайн / СТБ

Третий выпуск 10 сезона Х-Фактор 2019 вышел 28 сентября в 19-00 на СТБ. Это был выпуск посвященный кастингам, и на сцену вышло множество людей, которые приятно удивили судей, а некоторых довели до слез. Что было в первом выпуске 10 сезона Х-Фактора - читай и смотри на Главреде.

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В новом выпуске Х-Фактора судьями будут Андрей Данылко, Игорь Кондратюк, Оля Полякова и Нино Катамодзе.

Свой артистизм членам жюри будут доказывать успешный итальянский ресторатор, победитель известного вокального шоу, а также сын победительницы Україна має талант.

Сын Натальи Фалион, солистки группы Лісапєтний Батальйон, которая победила в шоу Україна має талант, решил и сам податься на сцену. На Х-фактор он придет в составе группы БУХАРЬ'est band.

"Не хочу пиариться за счет моей мамы, конечно же, но моя мама Фалион Наталия Ивановна, победительница 5 сезона Україна має талант, со своим Лисапетным батальоном как на танке ворвалась в шоу-бизнес и вот газует там до сих пор. В том числе благодаря моим песням", - рассказывает парень.

С помощью Х-фактора Сергей надеется перестать быть в тени своей успешной мамы, и уже самоcтоятельно начать покорять шоу-бизнес.

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У другого участника, Фишера Ильи, еще более известный покровитель. Ведь его преподавателем по вокалу является Иво Бобул.

"Он очень требовательный преподаватель, в основном кричит, может взорваться на ровном месте. Поначалу мне даже было страшно", - рассказывает Илья о своем наставнике.

Главный совет, который Илья получил от Иво Бобула – петь так, чтобы у женщин появились бабочки в животе. И он надеется, что не подведет своего звездного наставника и сможет покорить судей-Х.

Х-Фактор 10 сезон 3 выпуск смотреть онлайн - 28-09-2019:

Новые выпуски 10 сезона Х-Фактора 2019 выходят на СТБ каждую субботу в 19-00. Также смотреть онлайн все выпуски Х-Фактора можно будет на сайте Главред.

Оля Полякова Х-Фактор СТБ Игорь Кондратюк Андрей Данилко Нино Катамадзе новости шоу бизнеса
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