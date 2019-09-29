"Растяжка ежедневная": Анна Ризатдинова взбудоражила пикантным фото

Анна Ризатдинова / Instagram

Гимнастка Анна Ризатдинова, которая недавно впечатлила всех откровенным номером на Танцах со звездами 2019, поделилась в сети пикантным фото в облегающем наряде.

Анна Ризатдинова опубликовала в Instagram фото в наряде который не смог скрыть всех соблазнительных линий ее фигуры.

Анна Ризатдинова примерила лосины и спортивный лифчик от спортивного бренда, чьи магазины есть по всему миру, и в крупных городах Украины в том числе. Она не комментировала свое фото, только добавила на всех теги.

На фото Анна позирует в сером лифчике, который просто не способен полностью скрыть ее шикарные формы, и облегающих лосинах, которые подчеркивают ее стройную фигуру, натренированные ноги, и открывают плоский живот с накачанным прессом.

Анна Ризатдинова / Instagram

Поклонники и друзья пришли в восторг от фото, и написали Анне много комплиментов, и даже начали расспрашивать о тренировках.

"Фигурка", "Обожаю", "ты легенда этого шоу", "богиняяя", "Аня, вы очень красивая девушка", "лучшая", "Ну крута ти Резандінова", "Так легко в шпагате! Для поддержания шпагата растяжка нужна ежедневная? Или не обязательно? Если у вас будет видеооблог как сесть на шпагат, то я с вами!", - пишут в комментариях.

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