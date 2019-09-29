Танці з зірками 2019 кто ушел в 6 выпуске - результаты голосования

Пятый выпуск 3 сезона Танцев со звездами прошел 29 сентября 2019. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте в материале Главреда.
Пятый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 29 сентября, за победу сражалось 10 пар, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.
Dzidzio и Яна Цибульская, Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Даниэль Салем и Юлия Сахневич, Вика Булитко и Дима Дикусар, Алексей Яровенко и Елена Шоптенко, Людмила Барбир и Дмитрий Жук, Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.
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Итоги 6 выпуска Танці з зірками 2019
Ксения Мишина и Женя Кот - 30 баллов
Даниэль Салем и Юлия Сахневич - 29 баллов
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 29 баллов
Елена Кравец и Макс Леонов - 28 баллов
Людмила Барбир и Дмитрий Жук - 26 баллов
Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 25 баллов
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 21 баллов
Dzidzio и Яна Цибульская - 21 баллов
Елена Шоптенко и Алексей Яровенко - 20 баллов
Михаил Кукуюк и Лиза Дружинина - 14 баллов
Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.
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Танці з зірками 2019 6 выпуск смотреть онлайн: результаты - 6 неделя 29-09-2019:
Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.