Уже можно: Кайя Гербер бесстыже вывалила молодую грудь

18-летняя Кайя Гербер на показе мод в Париже бесстыже показала благодарным зрителям свою молодую грудь.

Кайя Гербер после 2 лет показов мод, наконец попалась на фото оголенной. К славу, девушка не стала стесняться, и опубликовала фото с грудью в своем Instagram.

Кайя Гербер представляла новый наряд от Валентино - синий брючный костюм на голое тело с прозрачным шарфиком, который создает впечатление блузки по жакетом.

Девушка настолько уверенно шла по подиуму, что совершенно не потеряла лицо, когда ее жакет и шарфик развевались чуть больше, чем надо, и обнажили грудь.

Нужно сказать, что публику это привело в настоящий восторг.

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