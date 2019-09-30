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"Сочно и очень влажно, просто ах*еть": Maruv удивила откровенными фото

30 сентября 2019, 11:56

Maruv вызвала бешенный ажиотаж своими новыми фото с концерта - в БДСМ-костюмах и масках.

  • Maruv Instagram
  • Maruv Instagram
  • Maruv Instagram
  • Maruv Instagram
  • Maruv Instagram
  • Maruv Instagram
  • Maruv Instagram
  • Maruv Instagram
  • Maruv Instagram

Певица Maruv отметила сразу два шикарных события - ее клип с Mosimann получил 5 миллионов просмотров, и она зажгла новый концерт на MTV Russia, который просто сводит с ума зрителей.

Maruv залила в Instagram новые фото в латексе и откровенных нарядах, и привела в восторг фанатов.

"Запись для MTV Russia скоро на экранах", - пишет Maruv под одним постом.

На фото она показывает, как они с девочками танцевали на концерте - в латексе и кружевном белье, с рогами и клыками - в совершенно новых маска.

Не удивительно, что Влад Яма снова вспомнил Maruv в 6 выпуске Танцев и потребовал ее вернуть на шоу.

На другом фото Maruv позирует в непонятном облегающем наряде, который не скрывает ни единого изгиба ее фигуры - он белый и расписанный разными цветами - на груди нарисованы крестики.

"Поздравляю, это красиво, сочно и очень влажно", "Как можно было сделать на такую ШИКАРНУЮ песню такой низко бюджетный клип?", "Мадмуазель, Вы великолепны во всех своих образах", "Поздравляю , умничка зайка", "як завжди , неперевершена", "Ты просто ах*еть", "Обожаю", "Создала секс. Я считаю это очень по-крестьянски", "Это было прекрасно!", "Классно очень", "Давай в Киеве такое", - пишут в комментариях.

Ранее Кайя Гербер бесстыже вывалила молодую грудь на показе моды в Париже.

Maruv новости шоу бизнеса
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