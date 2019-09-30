"Забыли отфотошопить": полуголая Ани Лорак опозорилась пикантным фото

Ани Лорак / Instagram

Певица Ани Лорак любит публиковать свои фото из ванной, где позирует то в белье, то в одном халатике, то и вовсе, только в полотенце. Новый снимок Ани Лорак отличился тем, что она соблазняет стройными ножками, которые показывала из-под халатика.

Однако, поклонники сразу заметили, что на фото, отфотошопленная Ани Лорак не так отражается в зеркале.

Ани Лорак сходила в спа в Париже, и поспешила поделиться незабываемыми ощущениями. Но спеша загрузит откровенное фото в халатике, она не успела все отфотошопить нужным образом, и попала в неудобную ситуацию.

"Это было незабываемое ощущение! Я очень люблю SPA процедуры, это действительно высочайший уровень уважения и любви к своему телу", - написала Ани Лорак.

На фото Ани Лорак в белом халатике позирует на краю ванны в зеркальной комнате, приспустив и приподняв его где нужно, создавая впечатление, что на ней нет ничего кроме халата.

Поклонники пришли в восторг от голых ножек Ани Лорак, но некоторые заметили, что ее изображение в зеркале забыли отфотошопить.

Ани Лорак / Instagram

"В зеркале отражение забыли отфотошопить ", "Красивая чика ух", "Красотка", "Зачем я посмотрела на отражение в зеркале!", "Як из душа.моя.", "Дива на полном релаксе", "Какая сексуальная, вижу возбуждаюсь", "А зачем к соседке ходить? Мой халатик такой же как у неё, с перламутровыми пуговицами", - пишут в комментариях.

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