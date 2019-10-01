"Прикрывает свой вареник": Надя Дорофеева взбудоражила интимным фото

Надя Дорофеева засветила, что у нее под трусиками / Instagram

Надя Дорофеева балует своих поклонников горячими фото, пока еще не начался грандиозный концерт Vislovo.

Надя Дорофеева опубликовала фото, на котором засветила не только надпись на бедре в интимном месте, но и немного голого тела за трусиками.

"I'm blue da ba dee da ba daaDa ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daaDa ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa, da ba dee da ba daa", - подписала она фото, пропев строчки из знаменитой песни.

На снимке Настя Дорофеева позирует в черной комбинации, распахнутой синей ветровке на голое тело и синих сапогах. Она выгнулась, и прикрыла интимное место рукой, но при этом засветила немного тела под трусиками рядом с татуировкой "good".

Поклонники пришли в восторг, и даже не спрашивали в этот раз, что у Дорофеевой написано в интимном месте, а обратили свое внимание на ее трусики и текст песни.

Надя Дорофеева засветила трусики / Instagram

"Всегда Надюша прикрывает свой вареник", "Ого, эротика", "Нереально крутая фотосессия. Образ просто огонь", "Секси", "Може.я.щось.нерозумію, але.це.вже.для.плейбоя.фу.", "Вот бы моей жене такие сапоги на рыбалку.", "Уууу секси-шмекси", "Круто!", "Не пряч киску", "Диско 90-х?)Неплохо,неплохо)", "Как всегда прекрасна", "Не ну знаешь, не плохо", "Мне жарко", "Если я бы была МУЖИКОМ, то завидовала бы Вове", "А, обожаю эту песню", - пишут в комментариях.

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