"Трусы на плече, голожопое платье": Глюкоза без белья взбудоражила откровенным фото

Глюкоза без белья свела с ума поклонников / Instagram

Глюкоза, чье настоящее имя Наталья Ионова, не надела трусы под шикарное платье, и сфотографировалась рядом с новенькой Инфинити внедорожник.

Глюкоза свела с ума поклонников откровенным фото, на котором продемонстрировала, что она не надела под свой шикарный наряд белье.

"Для особенной встречи только особенный наряд — сегодня наша первая встреча с Infiniti qx80", - написала она в подписи к фото.

На снимке она позирует в черном вечернем платье, которое в комментариях нарекли "отверсаче". Особенность наряда Глюкозы - что платье имееть большой разрез по всему боку - так, что видно не только бедро певицы, но и полное отсутствие на ней белья.

Глюкоза позировала без трусов / Instagram

Глюкоза без трусов впечатлила поклонников / Instagram

Поклонников очень завели сексуальные ножки Глюкозы и ее манера не носить белье, так что они буквально забросали ее позитивными комментариями. Приводим некоторые из них

"Вы совсем без трусов?", "мне тоже интересно прям голожопое платье? Думаю трусы на плече иначе же совсем не гигиенично", "Нет, немножко", "Без трусовая", "Не знаю что шикарный - автомобиль или платье!", "Даже труселя не надела, старушка Наташка!", "Чтобы бы не сказал, как бы не восхитился, все будет мало", "Идеальная фигурка", "Трусов нет", "невероятная", "Катрин Денев напомнили", "Вы без трусиков?", "Ух ты, просто ваааааууу", "И без нижнего белья?)", "А не холодно так?", - пишут в комментариях.

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