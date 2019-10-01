На грани отмены: 17 независимый рэп баттл с Oxxxymiron и Бастой под угрозой

Oxxxymiron / Фото: oxxxymiron. com

В России с лета 2019 стартовал 17 независимый рэп баттл на hip-hop.ru, в котором впервые за 10 лет решил принять участие Oxxxymiron.

Но после 30 сентября, когда нужно было начинать 2 раунд, ничего не произошло. Как оказалось, проблема не в безалаберности организаторов.

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На официальной странице рэп-баттла во Вконтакте админы поведали, что неизвестные хакеры обнаружили уязвимое место на сайте, и совершив атаку, уничтожили базы данных на первый раунд.

По словам осведомленного человека - сейчас работают с бэкапами, и восстанавливают данные.

Поэтому отмены баттла скорей всего не будет, но зато отсрочка 2 раунда - да.

Как вариант - админы попросили хакера вернуть все на место, и показать уязвимости - тогда ему ничего не будет.

Напомним, 17 независимый рэп баттл на hip-hop.ru стартовал в июне 2019. Первый тур - отбор клипов должен был продлиться до 30 сентября, а с 1 октября должен был стартовать 2 тур, но все пошло не так. По правилам 17 независимого рэп баттла на hip-hop.ru продлиться еще полгода - до весны 2020.