"С ногой в жопе": голый Панин выставил интимные фото с женщиной

Голый Алексей Панин начудил / Instagram

Алексей Панин, которого благополучно забанили в Instagram, снова вернулся, и постит очень откровенные вещи, которые шокируют зрителей.

Алексей Панин опубликовал откровенные фото с неизвестной женщиной.

"Как я провёл это лето", - написал он, и показал свое голое фото.

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На снимке Панин с голым задом сидит на море с голой женщиной. Пока что у него нога не в заду, но от Панина можно ожидать чего угодно.

Так же в том же аккаунте появилось видео обращение Панина, в котором он заявил, что официально вернулся.

Поклонники не особо обрадовались новости, но все же попспешили написать хоть что-то в комментарии своему кумиру.

"С ногой в жопе", "Мы все прекрасно знаем с ЧЕМ и в ЧЁМ ты провёл это лето", "Эти нудисты пародисты", "Молись Иисусу", "Пошёл ТЫ ПАНИН Я С ТОБОЙ)", "Клево", - пишут в комментариях.

Ранее Панин достал член в прямом эфире и напугал незнакомку.