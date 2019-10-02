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Звезда Дома-2 отличилась пошлой выходкой с намеком на оральный секс

2 октября 2019, 02:29

В общем, по всему видать, что девушку можно вывести из Дом-2, а вот Дом-2 из нее - вряд ли.

Жужа
Катя Жужа / dom2life

Экс-участница скандального и долгоиграющего российского реалити-шоу Дом-2 Катя Жужа,  недавно ставшая женой сына миллиардера Артема Маркелова, отличилась похабной выходной.

Согласно выложенному видео в Сеть, девушка, совершая поездку в авто, решила послушать музыку. Наслаждаясь лирической песней поп-исполнителя Алексея Чумакова, Жужа внезапно сымитировала руками и языком процесс ублажения мужчины оральным сексом.

Напомним, ранее экс-участница Дом-2 Дарья Пынзарь показала свою гигантскую грудь  и ярко постебалась над хейтерами. До этого порнозвезда и экс-участница Дома-2 Елена Беркова рассказала о публичном сексе и мультиоргазме.

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