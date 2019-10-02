Звезда Дома-2 отличилась пошлой выходкой с намеком на оральный секс

Катя Жужа / dom2life

Экс-участница скандального и долгоиграющего российского реалити-шоу Дом-2 Катя Жужа, недавно ставшая женой сына миллиардера Артема Маркелова, отличилась похабной выходной.

Согласно выложенному видео в Сеть, девушка, совершая поездку в авто, решила послушать музыку. Наслаждаясь лирической песней поп-исполнителя Алексея Чумакова, Жужа внезапно сымитировала руками и языком процесс ублажения мужчины оральным сексом.

Напомним, ранее экс-участница Дом-2 Дарья Пынзарь показала свою гигантскую грудь и ярко постебалась над хейтерами. До этого порнозвезда и экс-участница Дома-2 Елена Беркова рассказала о публичном сексе и мультиоргазме.