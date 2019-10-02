"Главная пися королева": Maruv без белья завела сеть

Maruv / Instagram

Maruv поделилась откровенными фото с новой фотосессии, для которой она позировала в топике, сделанном из мелких металлических звеньев.

Певица Maruv показала в Instagram свой новый образ фотосессии с бриллиантами на лице и в блестящем топике.

"Ярко и блестяще", - подписала Maruv фотосессию.

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На снимках она продемонстрировала свой металлический топик, под который не надевается белье, и показала крупным планом лицо, причем в макияж входят крошечные камушки, которые закрепили на ее лице.

В итоге, Maruv стала яркой и блестящей, даже сложно точно определить наличие у нее белья под нарядом.

Поклонников крайне возбудила новая фотосессия Maruv, и они забросали ее восторженными комментариями.

"Как можно быть такой п*здатой", "она же #главнаяписякоролева", "кайф", "Ну это же нереально красиво", "Мы дождались этих фоток", "Наконец-то ты их выставила", "Наш бриллиант", "Вау", "Красотка", "Бриллиант", "Ты драгоценный и бесценный камень для нас. Ты дороже золота", "Невероятная !!! Эффектная ! Сексуальная ! Обожаемая нами )", "МАРУВ *БАТЬ ЧТО ЗА СЕЕЕЕЕЕКС", "Ты шикарна", "Боже, как это красиво", "А наконец эти офигенные фото", - пишут в комментариях.

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