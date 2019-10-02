Голая ведущая Танев со звездами украсила обложку мужского журнала

Анна Буткевич / Instagram

Фитнес-модель, актриса и ведущая Анна Буткевич, которая стала ведущей балкона в 6 выпуске Танцев со звездами 2019, снялась в откровенной фотосессии для журнала для взрослых XXL Ukraine совершенно голой.

Анна Буткевич украсила обложку XXL Ukraine, и поведала от своем творчестве и планах.

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"Обложку озарила своей красотой очаровательная актриса, модель, теле- и радиоведущая, лицо модных брендов, ЗОЖ-эксперт и спортсменка Анна Буткевич. Она не только украсила главную фотосессию номера, но также рассказала много интересного о своих многочисленных творческих проектах, в частности о своем шоу Без грима и музыкальных экспериментах", - говорится в описании номера.

На фото Анна без белья засветила аккуратную сочную грудь, которую она прикрывает руками, стройные соблазнительные ноги и весьма привлекательную фигурку модели.

В номере она появляется в разных нарядах, в которых демонстрирует все больше оголенного тела, приковывая к себе взгляды.

Также в номере есть интервью участника Танцев со звездами 2019 Сереги.

Сергей Пархоменко ака Серега ака Полиграф ШарикOFF возглавил октябрьский XXL, и поведал, каким должен быть мужской журнал, рассказал об учебе в авиационном институте, о самом экстремальном опыте в своей жизни, а также о своем самом безумном поступке – и это даже не участие в Танцах со звездами.

Ранее звезда Дома-2 отличилась пошлой выходкой с намеком на оральный секс.